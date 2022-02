Bollywoodzangeres Lata Mangeshkar (92) overleden, de "nachtegaal van India"

Lata Mageshkar zong met haar typische hoge stem in meer dan 1.000 Bollywood-films; het waren soms veel jongere actrices die haar liedjes lipsyncten. Meestal waren het droevige songs, over onbeantwoorde liefde. Maar ze zong ook nationalistische liederen die het Indiase leger moesten aanvuren tijdens conflicten met Pakistan of China. Sommige van haar liedjes worden als gebeden gezongen in tempels of op school. “Mijn stem is een geschenk van God,” zei Lata Mageshkar zelf.