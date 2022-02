Britse prins Andrew legt volgende maand getuigenis af in misbruikzaak

De zaak waarin Andrew, de tweede zoon van de Britse Queen terechtstaat, draait rond de Amerikaanse Virginia Giuffre. Andrew zou haar drie keer seksueel misbruikt hebben in 2001, toen ze 17 was. Hij was met haar in contact gekomen via de intussen overleden sekscrimineel Jeffrey Epstein en diens vrouw Ghislaine Maxwell. Volgens Giuffre werd ze eerst misbruikt door Epstein, waarna die haar ook liet misbruiken door zijn vrienden, onder wie prins Andrew. De prins zei daarover in een BBC-interview dat hij zich niet herinnerde dat hij haar ooit ontmoet had.