Inwoners van Guigoven trotseren slecht weer om nog eens samen te kletsen bij een stuk appelgebak

In Guigoven, een dorp in de Limburgse gemeente Kortessem, heeft het vrouwennetwerk Ferm vandaag een Appelbabbelbak-dag georganiseerd. Daarop komen de buurtbewoners bijeen om bij een stuk appelgebak en een koffie of een jenevertje bij te praten. Samen met de Chiro van Guigoven werd de Appelbabbelbak afgetrapt aan de Troostplek, de Heilig Hartkapel aan de Brandstraat.