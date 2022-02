Dertigtal doden bij aanvallen van rebellen op legerkampen in het westen van Pakistan

Baluchistan is dan wel een verarmd gebied in Pakistan, het is van groot belang voor het land. In de provincie liggen reserves aan aardgas en allerlei mineralen, maar ze is ook het sluitstuk van een groot Chinees investeringsproject in Pakistan. China bouwt via Xinjiang een handelscorridor uit via Pakistan naar de haven Gwadar in het westen van Baluchistan aan de Indische Oceaan.

De lokale bevolking van Baluchi's voelt zich achtergesteld en is al dikwijls in opstand gekomen tegen Pakistan. Volgens dat land worden de rebellen gesteund door India dat op die manier de Chinees-Pakistaanse plannen wil ondermijnen. Islamabad beschuldigt ook Iran ervan dat het onderdak geeft aan Baluchi-rebellen.