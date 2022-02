Eigenaars vragen aandacht voor slechte behandeling van Spaanse windhonden in Spanje

Op het Ladeuzeplein in Leuven verzamelden deze middag heel wat Spaanse windhonden met hun baasje om de slechte behandeling van galgo’s in Spanje onder de aandacht te brengen. “Vandaag organiseren we de stille optocht om de honden een hart onder de riem te steken”, zegt Nancy, van Greyhounds in Nood Belgium. “Die dieren worden enkel gebruikt voor de jacht in Spanje en die is nu afgelopen. Wij vangen de mishandelde en verwaarloosde dieren op en bieden ze ter adoptie aan hier in België.”