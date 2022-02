Facebookgroep NietMetOns betoogt tegen maatregelen op de energiefactuur

Bij de betogers is ook Dirk Verrecas uit Eernegem. “In 2020 heb ik een installatie geplaatst van zonnepanelen en een warmtepomp. Ik zag daar toekomst in en ook in de nog terugdraaiende teller, die de politiek ons beloofde. Een investering van 18.000 euro, die de terugdraaiende teller snel zou terug betalen. Dat is een maat voor niets geworden want die pomp vreet energie in de winter wanneer mijn zonnepanelen quasi geen elektriciteit produceren. Ik moet in de winter dus dure elektriciteit kopen. Ik kan beter mijn warmtepomp in de vuilbak gooien.” Verrecas betreurt wel de lage opkomst voor de actie. “Mijn vrouw heeft het nog gezegd, we zijn in Vlaanderen, er zal niet veel volk zijn. En ze heeft gelijk. We klagen veel online, maar echt de straat opgaan? Dat is jammer.”