Grootste delen van nieuwe fietsbrug over Brusselse Ring in Zaventem staan op hun plaats

Vorig weekend zijn de eerste twee delen van de fietsbrug al geïnstalleerd. Dit weekend was het de beurt aan deel drie en vier. Daarvoor is de volledige Brusselse Ring in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, van gisteravond om 22 uur tot vanmorgen om 8 uur. Auto- en vrachtwagenbestuurders konden de R22 nemen zonder een extra omleiding te moeten volgen.

Twee grote kranen hebben de twee brugdelen op zijn juiste plaats gezet. "De plaatsing is een complexe operatie", zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, het agentschap dat de werken uitvoert. "De kranen die gebruikt worden, mogen het wegdek niet beschadigen en de brugdekken wegen elk tot 80 ton. Het is een echt huzarenstuk om ze op hun plaats te krijgen, maar onze technici hebben het in goede banen geleid."