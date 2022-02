In Halen zijn vandaag 5.725 bomen geplant die samen een duurzaam bos worden

Ook burgemeester Erik Van Roelen van Halen (CD&V) is blij met de nieuwe aanplant. “Dit bos komt bovenop onze boomplantacties die we vorig jaar al hielden in in de Mosstraat en langs de Kolenbergstraat. Door te kiezen voor een klimaatslim bos dragen we dan ook weer een extra steentje bij aan de CO2-captatie in onze stad.” Voor de boomplantactie was een oproep gedaan aan vrijwilligers. En ondanks de regen en de strakke wind daagden er heel wat boomplanters op, van alle leeftijden.