Jonge vrouw sterft bij botsing in Rumst, vermoedelijk door watergladheid

Volgens de federale politie reden drie wagens op elkaar in op de E19 in Rumst. Vermoedelijk gebeurde dat door watergladheid, want er is de afgelopen uren veel regen gevallen. De bestuurster van één van de drie auto's, een vrouw van 20, overleed ter plaatse. De andere betrokkenen zouden er niet zo erg aan toe zijn.

Meteen ontstond een file richting Brusel en in die file gebeurde nog een tweede aanrijding. Daardoor waren een hele tijd twee rijstroken versperd richting Brussel en raadde het Vlaams Verkeerscentrum aan om over langere afstand om te rijden via de A12.