Politie van Turnhout houdt controleactie tegen thuisprostitutie: twee kamers verzegeld en proces-verbaal opgesteld

Het uitoefenen van betaalde seksuele activiteiten in privéwoningen is in de politiezone verboden. "Hoewel dat niet overal zo is, is dat bij ons wel in het GAS-reglement opgenomen. We voeren geregeld controles uit als we signalen krijgen dat het toch gebeurt. We hadden tips gekregen over verschillende locaties in onze zone", laat de politie weten.