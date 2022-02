Zeker tien doden door cycloon Batsirai op Madagaskar, tienduizenden mensen hebben woning moeten verlaten 

Madagaskar, het grote eiland ten oosten van het Afrikaanse vasteland, is voor de tweede keer in evenveel weken, getroffen door zwaar stormweer. De afgelopen nacht heeft de cycloon Batsirai met snelheden van ruim 160 km/u over het eiland geraasd.

Vanochtend was al bekend geraakt dat de cycloon Batsirai de afgelopen nacht zware schade aangericht heeft: talloze huizen op het grote eiland voor de oostkust van zuidelijk Afrika zijn ingestort, elektriciteitsmasten en bomen knakten.

Volgens een eerste balans van de Malagassische overheid hebben zowat 40.000 mensen de nacht doorgebracht in een noodopvang, luidde het.