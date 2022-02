Mahmood en Blanco winnen "Sanremo" en gaan voor Italië naar het Songfestival 

De winnaar van Sanremo krijgt een ticket voor het Songfestival aangeboden, al is het geen automatische preselectie. Maar Mahmood en Blanco bevestigden na hun overwinning dat ze wel degelijk hun land zullen vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in mei. En daarmee zullen ze een thuismatch spelen want het Songfestival vindt dit jaar plaats in Italië zelf, in Turijn, na de overwinning van Måneskin vorig jaar in Rotterdam.

Hoewel nog zeker niet alle deelnemende liedjes bekend zijn, behoren Mahmood en Blanco nu al tot een van de favorieten voor het grote Songfestival zelf. Een tweede opeenvolgende overwinning? Zeer uitzonderlijk, maar geen unicum. Luxemburg won in 1972 (Vicky Leandros met "Après toi") en deed dat een jaar nadien in eigen land nog eens opnieuw (Anne-Marie David met "Tu te reconnaîtras"). Ierland won in de jaren 1992-93-94 zelfs drie keer op een rij.



Mahmood is overigens vertrouwd met het Songfestivalpodium. In 2019 mocht hij Italië ook al eens - toen solo - vertegenwoordigen na zijn overwinning op Sanremo. Met "Soldi" werd hij uiteindelijk tweede na de Nederlander Duncan Laurence.