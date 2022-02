"Mexico drijft spot met VS": corruptie troef bij politie- en migratiediensten, merkt VRT NWS in Centraal-Amerika

Sommigen waden te voet door het water, maar de meesten steken over op "balsas", gammele houten vlotten drijvend op grote rubberbanden. Voor dag en dauw ontmoeten we enkele Pakistani in het gezelschap van een jonge Guatemalteek, vermoedelijk hun coyote. Bij het busstation praten we met Indiërs en Nepalezen, die via de Verenigde Arabische Emiraten naar Frankrijk reisden en van daaruit een vliegtuig naar Colombia namen, om uiteindelijk hier te belanden. Verderop in Tapachula ontmoeten we een familie uit Angola en een bende vrienden uit Senegal. Vanuit Buenos Aires trokken ze door negen landen, ze deden er vier maanden over om in Mexico te geraken.