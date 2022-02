Demir verwacht procedures over subsidies zonnepanelen, "Maar zou bedrijven sieren om verantwoordelijkheid op te nemen" 

Om de energiefactuur te drukken, wil de Vlaamse regering de groenestroomcertificaten aanpakken. "Wij zien vooral dat grote zonnepanelenparken van voor 2013 overmatige subsidies hebben gehad. De installaties zijn terugbetaald, maar de belastingbetaler betaalt nog verder bovenop de winsten", aldus Demir in "De zevende dag".

"Een middeninstallatie uit 2011 krijgt ongeveer 700.000 euro subsidie per jaar. Die installatie is al drie jaar afbetaald, maar toch betalen we vandaag nog altijd die 700.000 euro aan subsidies. Dat komt in de energiefactuur. En als ik niet zou ingrijpen dan zouden zij de komende tien jaar die bedragen nog krijgen."