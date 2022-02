Dreigt na bijna 40 jaar het einde voor "Neighbours" ("Buren")?

Als geen andere Britse zender de draad zal oppikken, zullen de Australische buren na 36 jaar niet meer te zien zijn in het Verenigd Koninkrijk. Meer nog: aangezien Channel 5 voor het grootste deel van de financiën instond, dreigt de productie van de soap volledig tot een einde te komen. De Australiërs zoeken nu koortsachtig naar een nieuwe partner. Voorlopig staan nog opnames gepland tot in juni.



"Neighbours" werd op 18 maart 1985 voor het eerst uitgezonden in Australië en groeide uit tot een wereldwijd succes. Voor veel acteurs - onder meer Kylie Minogue - was de soap een springplank voor hun carrière. De reeks was bij ons vooral populair in de jaren 80 en 90. Toen werden de afleveringen ook in primetime uitgezonden. "Buren" was jarenlang te zien op Eén, vorig jaar verhuisde de serie naar VTM 2.