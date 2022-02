Nieuwe film van Agatha Christie’s "Death on the Nile"; wat weet je nog over de Belgische speurder Hercule Poirot?

Nu heeft Kenneth Branagh zich er aan gewaagd, na zijn remake van “Murder on the Orient Express” in 2017. Met zichzelf opnieuw in de hoofdrol van Hercule Poirot en met voorts onder meer Armie Hammer in "mogelijk zijn laatste Hollywoodrol," schrijft The Guardian. Hammer, bekend van "Call me by your name", is van zijn voetstuk gevallen wegens meldingen van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag. Spilfiguur Linnet is een rol voor de Israëlische Gal Gadot , reden waarom Koeweit de hele film verbiedt. Bij de vele andere acteurs vallen onder meer Annette Bening op of ook Jennifer Saunders en Dawn French, van het vroegere komische duo French and Saunders.