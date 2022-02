Verschillende waterlopen stijgen richting alarmpeil, stormachtig weer  veroorzaakt hinder op de weg en het spoor

Ook op de spoorwegen is er hinder, meldt beheerder Infrabel. Zo was tusssen 19 en 20.30 uur het treinverkeer onderbroken tussen Puurs en Boom, in de provincie Antwerpen.

“Dat had te maken met de hoge waterstand”, zegt woordvoerder Frederic Petit. “Veiligheidshalve is de Rupelbrug omhoog gezet. Daardoor konden er geen treinen meer rijden en zijn er vervangbussen ingelegd.” Maar intussen is de toestand weer in orde, zegt Petit.

Rond 20.30 uur meldde Petit dat er wel nog verstoord treinverkeer was tussen Aarschot en Lier. “Dat heeft te maken met een blikseminslag ter hoogte van Begijnendijk. Daardoor is er een seinstoring, waardoor er in beide richtingen vertraagd treinverkeer is.”