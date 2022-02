Politie Leuven onderschept zes bestuurders met glas te veel op

De controles vonden plaats op de Kesseldallaan, de Waversebaan, de Tervuursevest, de Tiensesteenweg en de Meerdaalboslaan. De zes betrapte bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven na de controle. De meeste kregen hun rijbewijs na enkele uren terug. Een van hen is z'n rijbewijs kwijt voor 15 dagen.

Tijdens de alcohol- en drugscontrole had de politie ook het anoniem flitsvoertuig opgesteld op de verschillende locaties. Er werden 533 auto's gecontroleerd. Daarvan reden er zeven te snel. Op de Meerdaalboslaan bedroeg de hoogste snelheid 110 kilometer per uur, op een plek waar maximaal 90 kilometer per uur gereden mag worden. Op de Kesseldallaan was de hoogst genoteerde snelheid 66 kilometer per uur, in plaats van de maximaal toegelaten 50 kilometer per uur.