Premier De Croo giet de eerste geute en opent daarmee officieel het seizoen: "Niets beters dan een warme geuteling na een wandeling"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft het geutelingenseizoen officieel geopend. Hij goot er deze middag de iiste geute in Michelbeke, bij Brakel. Of dus het bakken van de eerste geuteling: een soort kleine, dikke pannenkoek gemaakt uit dezelfde ingrediënten, maar gebakken in de oven. De iiste geute gaat normaal gepaard met geutelingenfeesten, een vedettenparade en andere grote festiviteiten. Dat zat er dit jaar niet in, maar het Geutelingencomité Vlaamse Ardennen kreeg alvast toestemming voor een kleinschalige versie van het jaarlijkse folkloristische feest, waar ook de eerste minister op aanwezig was.

Het geutelingenseizoen loopt eigenlijk al van 3 februari, maar vandaag was de officiële opening. Er staat meer op de planning dan enkel geutelingen eten. Elke zondag is er een optreden en er zijn twee tochten uitgestippeld voor wandelliefhebbers. "Ideaal in dit winterseizoen", zegt De Croo. "Er is niets beters dan in de koude een wandeling doen, thuiskomen en dan een warme geuteling eten."