Regenweer houdt meisjes niet weg van talentendag KRC Genk Ladies: “Wij dromen van de top”

Dat meisjesvoetbal in de lift zit, is geen nieuws meer. “In vergelijking met tien jaar geleden is de interesse in de sport bij vrouwen spectaculair toegenomen”, zegt Werner Vreys, coördinator van KRC Genk Ladies. “Onze dames voetballen op hoog niveau en verdienen de beste infrastructuur. Sinds 2020 wordt er getraind op een echt kunstgrasveld, en er zitten nog meer nieuwe faciliteiten in de pijplijn.”