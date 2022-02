Sint-Truiden sensibiliseert met grote affiches tegen geweld binnen het gezin

Er zijn 8 verschillende slogans bedacht die elk excuus voor interfamiliaal geweld afwijzen, of dat nu fysiek, psychologisch of seksueel is. De affiches moedigen ook zowel slachtoffers als plegers van intrafamiliaal geweld aan om hulp te zoeken via de hulplijn 1712. Ook in de nieuwste editie van het stadsblad wordt aandacht besteed aan de preventiecampagne die tot 15 februari loopt.