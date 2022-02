"Tegen 20 februari moet er iets op tafel liggen over Oekraïne, anders gaan de wapens spreken"

Fundamenteel vindt Balliauw dat het Westen begin de jaren 90 -na de Koude Oorlog- een kans gemist heeft. De NAVO is toen uitgebreid naar het oosten zonder dat het toen erg zwakke Rusland betrokken werd in een Europese veiligheidsstructuur. Ook na de aanslagen van 9/11 in 2001 was er zo'n kans, maar is die niet gegrepen en dat wreekt zich nu.

Dat was eerder ook aangehaald in een interview met de Russische ambassadeur in ons land, Alexander Tokovinin. Die herhaalde de bekende standpunten van Moskou inzake het lidmaatschap van de NAVO van Oekraïne -dat voor hem onaanvaardbaar is- het gebrek aan een veiligheidsstructuur in Europa die ook rekening houdt met Rusland.