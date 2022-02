Vaccinatiecentrum Rotselaar zet boosterprikken bij 12- tot 17-jarigen zonder afspraak

De Vlaamse regering besliste dat jongeren tussen 12 en 17 jaar hun boosterprik kunnen krijgen. In het vaccinatiecentrum van Rotselaar, waar de inwoners van Rotselaar, Holsbeek, Tremelo en Begijnendijk hun vaccin krijgen, kunnen jongeren volgende week zonder afspraak hun boosterprik laten zetten.

“Omdat het om een vrijwillige booster gaat, is de procedure iets anders”, zegt Werner Van Nuffelen, voorzitter van eerstelijnszone Leuven Noord. “Mensen zullen geen uitnodiging in de bus krijgen. Daarom organiseren we de open dagen om de boosters te zetten.”