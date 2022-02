Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: "Dicht bij oranje op coronabarometer, maar voorzichtig blijven"

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) merkt op dat we over de piek van de vijfde golf heen zijn. "Bij de besmettingen is dat al bezig, we zien het ook in de ziekenhuisopnames en op de intensieve zorg. Het is nu kijken of dat zo gaat blijven. En als dat zo is, dan kunnen we naar code oranje gaan."

Het is aan het Overlegcomité om dat te beslissen, zegt Beke. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer er een nieuw Overlegcomité zal volgen. "Er moet een duurzaam beleid zijn, en dat hebben we met de coronabarometer naar voren gebracht. Als de zon begint te schijnen, als de eerste zonnestralen er zijn, wil dat niet zeggen dat we de barometer moeten weggooien. Dan kunnen we wel onze regenjas weghangen."