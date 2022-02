Vrijwilligers Natuurpunt Ternat helpen amfibieën veilig de straat over: “Vorig jaar 593 dieren geholpen”

Wie aan de schermen denkt, denkt ongetwijfeld ook aan de emmers die de dieren opvangen om de zoveel meter, maar in Ternat gebruiken ze geen emmers. “We zijn met te weinig vrijwilligers om die elke avond leeg te maken. Daarom hebben we beslist om er geen te zetten. Als we ’s avonds langskomen, zetten we ze direct over. Stel dat we een diertje niet overzetten en het wordt kouder, dan kan het zich wegtrekken in het gras om zich te beschermen tegen de kou.” Als de dieren in een emmer zitten gaat dat niet.