VS: "Rusland heeft 70 procent van de capaciteit bereikt nodig om Oekraïne binnen te vallen"

De voorbije maanden heeft Rusland meer dan 100.000 militairen -en volgens sommigen 120.000 militairen- samengetrokken langs de grenzen met Oekraïne. Daarnaast heeft Rusland ook troepen in Wit-Rusland -ten noorden van Oekraïne- en in het bezette schiereiland Krim in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee.

Volgens Amerikaanse ambtenaren is dat ongeveer 70 procent van de capaciteit die nodig zou zijn om een succesvolle invasie in Oekraïne uit te voeren. Dat lijkt samen te vallen met een eerdere uitspraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Rusland militair nog niet klaar is voor een aanval.

De volgende weken zou dat evenwel kunnen veranderen. Vanaf midden deze maand tot begin maart wordt er vriesweer verwacht in het gebied en- een verharde ondergrond speelt in het voordeel van de Russische gepantserde troepen. Als de lentedooi intreedt, zou de drassige bodem een opmars van grote aantallen militairen en voertuigen kunnen hinderen. ( Lees verder onder de foto ).