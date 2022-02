Willy Sommers, op één in de Radio 2 Bene Bene 1000, krijgt platina voor "Laat de zon in je hart"

De Radio 2 Bene Bene 1000, voor muziek "van eigen kweek", is een triomf voor de meezinger “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers. Hij kreeg er ook een platina plaat voor; toepasselijk was het weerman David Dehenauw die hem verraste met de prijs. Clouseau, Bart Peeters en Soulsister werden het vaakst in de top-1000 van Radio 2 Bene Bene gestemd.