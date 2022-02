Woning in Wervik onbewoonbaar na brand

Aan de Steenakker in het centrum van Wervik is een woning onbewoonbaar nadat er zaterdag brand uitbrak in de keuken. De opa merkte de rook snel op en maakte zich samen met zijn kleinkind snel uit de voeten. Hij belde zijn dochter om te zeggen dat de woning vol rook was. Zij verwittigde de hulpdiensten en de brandweer vond de brandhaard in de keuken, achteraan de woning. Het vuur had zich al uitgebreid naar het dak. In de keuken is er veel schade, waardoor de kleine woning voorlopig onbewoonbaar is. Het gezin wordt nu elders opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar de brandweer denkt aan een technisch defect.