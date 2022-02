Zware brand in rijhuis in Lokeren: twee woningen volledig uitgebrand

In het centrum van Lokeren was er zondagnamiddag een hevige brand in de Bosmanstraat. De brand ging gepaard met een grote rookpluim die over een groot deel van de stad te zien was.

Het vuur sloeg ook over op een aangrenzende panden, waardoor in het totaal twee woningen zijn uitgebrand. De brandweer kon gelukkig verhinderen dat het vuur nog verder schade veroorzaakte. Een bewoner werd met een zware rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.