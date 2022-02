"Berlijn, we hebben een probleem" : kan "onzichtbare" Duitse bondskanselier Scholz Biden overtuigen bij eerste bezoek?

Kersvers Duits bondskanselier Scholz brengt vanavond onze tijd een bezoek aan de Amerikaanse president Biden in Washington. Zijn eerste bezoek aan de VS krijgt veel aandacht en dat niet alleen in Duitsland en de VS, want er staat flink wat op het spel. Scholz moet laten zien dat Duitsland onder zijn regering een goede partner is in het conflict met Rusland over Oekraïne. Want Scholz bleef in heel die kwestie te veel afwezig, zo klinkt het.