Acteur Vincent Van Sande: "Veel mensen sturen me dat ze Twee Zomers in één ruk hebben gebingewatcht"

Vincent Van Sande speelt in Twee Zomers het personage Stef/Mowgli in het jaar 1992. Een rol die hij deelt met Koen De Bouw die de oudere versie anno 2022 op zich neemt. "Het voordeel was dat de verhalen van de jonge acteurs eerst zijn opgenomen. Nadien heeft de oudere cast die beelden gezien om er op voort te gaan. Het fijne was dat Koen achteraf opmerkte dat ons personage in de beide versies een aantal karaktertrekken vertoont die we niet op voorhand hadden afgesproken."