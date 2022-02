Christelijke vakbond tevreden dat verplichte vaccinatie voor zorg is uitgesteld

De christelijke vakbond reageert opgelucht dat die verplichte vaccinatie al zeker tot juli wordt uitgesteld. Ze hekelen vooral dat de sanctie bij het weigeren van de prik ontslag was. "Die ontslagsanctie is echt een probleem", zegt Olivier Remy van ACV Puls in "De ochtend" op Radio 1. "De betrokken werknemers zouden ontslagen worden zonder opzegtermijn- of vergoeding."



Volgens Remy is dat veel "te polariserend" en "buiten verhouding". Bovendien blijven de collega’s van de ontslagen werknemer achter met een gat in de personeelsbezetting. "Het gaat om 4 procent over het hele land, lokaal tot 10 procent", zegt Remy. "Zo’n gaten in de bezetting kunnen er nu eigenlijk niet bij." ACV Puls vindt het beter om het zorgpersoneel bewust te maken over het nut van vaccinatie.