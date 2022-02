Amazone Michèle George is ereburger van Waregem: "Ongelofelijke eer in dé paardenstad van het land"

Michèle George is in de wolken met haar ereburgerschap. "Het is een bijzonder grote eer en erkenning. Zeker in de paardenstad bij uitstek, die Waregem is."

Michèle George is niet de eerste sporter die ereburger van Waregem wordt. Eerder kregen al voetbalcoach Franky Dury, wielrenner Briek Schotte en tennisser Dick Norman het ereburgerschap.