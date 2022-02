Wonden likken nu het stof over het energie-akkoord is gaan liggen

Maar de premier werd door partijen als Vooruit en CD&V onder druk gezet – en natuurlijk ook door de aanhoudende signalen over de stijgende facturen- om toch snel de knoop door te hakken. Het resultaat is dat compromis waarover niemand tevreden kan zijn, en waarbij verschillende partijen trouwens hopen op een vervolg: een slimme btw-verlaging in maart.

Zo oogt het beeld dat we de afgelopen weken kregen van de Vivaldi-regering behoorlijk triest. Kristof Calvo van Groen maakte gisteren in De Zondag die analyse: "Soms lijken de Vivaldi-partijen wel te strijden om die ene partij te worden die nog 12 procent haalt. Maar wat ben je met 12 procent als de anderen verliezen? Het is samen winnen of samen verliezen."