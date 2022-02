BELUISTER: Nicky stopte als verpleegkundige en neemt bekende bandencentrale van overleden vader over

"Vorige zomer zijn we samen gaan eten. Papa vertelde dat hij over 5 jaar wilde stoppen met werken en van zijn pensioen genieten. Hij vroeg me toen of ik eens wilde nadenken of ik de zaak niet wilde overnemen", blikt Nicky terug. "Die vraag overviel me toen. Ik was heel blij met mijn job en haalde daar veel voldoening uit. Gelukkig word ik goed omringd door ons personeel en hebben we erg fijne klanten in de bandencentrale", aldus Nicky.