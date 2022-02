Blankenberge en Oostkamp beginnen woensdag met boosterprik voor tieners

Er was veel vraag naar de 3de boosterprik voor jongeren omdat heel wat van hen op reis gaan tijdens de krokusvakantie. Die vakantie start over 3 weken en sommige landen eisen het bewijs dat ze een boosterprik hebben gehad. "We kregen al spontaan een vraag van een school die op schoolreis naar Malta gaat tijdens de krokusvakantie. We organiseren dit nu zodat de reis niet in het gedrang komt", zegt burgemeester Prasse.

In Blankenberge gaat om zo'n 1000 jongeren tussen 12 en 17 jaar die geboosterd kunnen worden.