Brandstichting in leegstaand vakantiehome in Koksijde

Het vuur in het vroegere Home Mathilde Schroyens werd zondagmiddag door een buurtbewoner opgemerkt. Die zag dat iemand in het gebouw een gordijn in brand had gestoken. Al met al bleef de brand beperkt. De brandstichter was nergens meer te vinden.

Home Mathilde Schroyens is al jaren het doelwit van vandalen, krakers en urban explorers. Heel wat ramen van het gebouw zijn ingegooid. Het gebouw staat al sinds juni 2014 leeg. Home Mathilde Schroyens was eigendom van de stad Antwerpen. Die gebruikte het voor zeeklassen voor de Antwerpse schoolgaande jeugd. Maar dat was verlieslatend en het home werd gesloten. Het gebouw zou afgebroken worden en plaats ruimen voor nieuwe woningen maar zover is het nog niet gekomen.