Britse oppositieleider Starmer belaagd door demonstranten, week na brutale uithaal van premier Johnson

De Britse oppositieleider Keir Starmer is in de buurt van het parlement in Londen ontzet door de politie nadat hij was belaagd door demonstranten. Toen zij Starmer in het vizier kregen, riepen ze hem onder meer toe dat hij "pedofielen beschermde". Die uithaal is compleet uit de lucht gegrepen, maar komt niet uit het niets. Ze is terug te brengen naar een uitspraak die premier Boris Johnson vorige week in het parlement deed, nota bene toen hij zichzelf moest verdedigen wegens "Partygate". Parlementsleden vinden dat Johnson het debat vergiftigt en eisen dat hij zich excuseert.