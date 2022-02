Brugse Célestine Van Hoorickx wint 2 keer brons op WK ijszwemmen: "Je voelt je vingers en tenen niet meer"

Célestine won de bronzen medaille in haar leeftijdscategorie op de 250 meter en op de 500 meter. Ook al doet ze de langste afstand, van 1 kilometer, het liefst.

De condities voor het WK in Polen waren zwaar. De temperatuur van het water was maar 3 graden. "Ik heb thuis eens de temperatuur gemeten van koud kraantjeswater. Dat is tussen de 18 en de 20 graden. 3 graden is dus nog een stuk frisser. Als je daar een kilometer in zwemt, dan voel je op de duur je vingers en tenen niet meer. Dus je hebt hulp nodig om uit het water te komen. Maar het is pas achteraf, terug op het droge, dat je de kou echt voelt."