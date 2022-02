Amateurkrakers ontcijferen 163 jaar oude brief van meesterschrijver Charles Dickens, nog meer speurneuzen gezocht

Alle puzzelstukken bij elkaar wijzen uit dat Dickens een kwade brief schreef over een advertentie in de Britse krant The Times die werd geweigerd. Nochtans was de annonce voor Dickens van vitaal belang: hij wilde er de komst van “All The Year Round” mee aankondigen, een nieuw tijdschrift dat hij in 1859 eigenhandig uit de grond had gestampt. Aanvankelijk was hij mede-eigenaar en redacteur van “Household Words” – een ander populair weekblad – maar Dickens kreeg ruzie met de uitgevers. Reden van het dispuut? Het gonsde van de geruchten dat Dickens een affaire had met een actrice. Een roddel die hem al zijn huwelijk had gekost, en die hij graag wilde rechtzetten in “Household Words”. De uitgevers weigerden.