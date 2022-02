Bestuurder ramt verlichtingspaal in Beringen en pleegt vluchtmisdrijf

De automobilist kwam van Paal en reed richting Tervant. Daar reed hij op een verlichtingspaal die dwars over de weg kwam te liggen. De kabels hingen gevaarlijk over de rijbaan en over het hek van een bedrijf. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte pleegde vluchtmisdrijf.

Politie en brandweer kwamen ter plaatse en ook Fluvius werd opgeroepen om de schade te herstellen. De bestuurder kon dankzij getuigen snel geïdentificeerd worden.