Coronablog: Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen

Na meer dan twee maanden sluiting heeft Marokko maandag het luchtruim heropend. Dit is vooral van belang voor de toeristische sector. Die is van vitaal belang voor de economie, die voor een groot stuk verwoest is door de pandemie. De hervatting van de luchtverbindingen is met opluchting onthaald door touroperators en Marokkanen in het buitenland, van wie sommigen wekenlang gestrand waren als gevolg van de uitbraak van de omikronvariant in Marokko.

De heropening gaat gepaard met strenge beperkende maatregelen voor de toegang tot het Marokkaanse grondgebied, die echter minder draconisch zijn dan vóór de sluiting van de grenzen op 29 november. Alle reizigers moeten zijn gevaccineerd. Naast de coronapas moet bij inscheping een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur oud worden voorgelegd. Bij aankomst in Marokko worden ze onderworpen aan een snelle antigeentest en zullen "willekeurige" PCR-tests worden uitgevoerd op groepen passagiers. Ten slotte voorzien de autoriteiten voor toeristen in "de mogelijkheid om 48 uur na binnenkomst op het grondgebied een aanvullende test in het hotel of het verblijfscentrum uit te voeren.

Passagiers die positief testen, zullen zich moeten isoleren in hun verblijfplaats.