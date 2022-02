Met de virtuele Bucks-muntjes verleidt Dendermonde kinderen om te voet of fietsend naar school te gaan

De kinderen vinden het alvast leuk om Bucks te verdienen. "We kunnen er een ijsje mee kopen, een drinkbus of een T-shirt. Maar we kunnen er ook mee naar de kermis of de cinema. Voor een filmticket moeten we wel 60 bucks verzamelen. Dus hoe meer we deze maand naar school fietsen en stappen, hoe sneller we dat aantal hebben. Want van oktober tot en met februari krijgen we 2 bucks per dag. In de andere maanden is het minder koud en nat, en dan krijgen we er maar 1."