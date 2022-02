Docent bij LUCA School of Arts mag geen les meer geven na geruchten over seksueel grensoverschrijdend gedrag

"We nemen die geruchten zeer ernstig", zegt Vermeulen. "Maar we hebben ook geen enkele zekerheid of dat inderdaad zo gebeurd is. De docent in kwestie is gehoord, maar hij ontkent alles. Onze decaan heeft ook contact opgenomen met de vorige werkgever, en daar kregen we te horen dat er niets aan de hand was. Er was geen gerechtelijke procedure, de man was ook niet ontslagen, maar was er zelf vertrokken. We hebben dus geen enkele zekerheid over zijn schuld of onschuld."