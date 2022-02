Eerste jonge haasje binnengebracht bij het Natuurhulpcentrum Opglabbeek: “Raak geen jonge haasjes aan, anders worden ze door moeder verstoten”

“Hazen worden in het bos of op een akker geboren met een dikke vacht en open oogjes. Ze vertrouwen op hun camouflage en lopen vrij rond zonder hun moeder. Want hoe vaker ze bij haar jongen is, hoe groter de kans is dat het door roofdieren gevonden kan worden” vertelt Thoelen op de Facebookpagina van het Natuurhulpcentrum. “Daarom gaat ze maar één à twee keer per dag naar haar jongen om het veel en vette melk te geven. Als je een haasje ziet, is er dus niets aan de hand. We hebben gespecialiseerde medewerkers in het grootbrengen van de haasjes, maar voor deze wilde dieren is het beter als ze door hun eigen soort worden grootgebracht”.