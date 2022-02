Na fel bekritiseerd alternatief einde met tekstpancarte: "Fight Club" weer in oorspronkelijke versie te zien in China

Een ingreep die behoorlijk onder vuur heeft gelegen, ook al gebeurt het in China wel vaker dat (westerse) mediaproducties gecensureerd of aangepast worden. Zeker gewelddadige of kritische scènes worden vaak geschrapt. In 2019 zijn ook meerdere scènes uit de Queen-film "Bohemian Rhapsody" weggeknipt, die rechtstreeks verwezen naar de geaardheid van frontman Freddie Mercury.

Vreemd genoeg biedt streamingplatform Tencent Video nu opnieuw de originele versie van "Fight Club" aan, mét geweldddadig einde. Over die koerswijziging wordt verder niet gecommuniceerd. Tencent Video is een grote speler in China, met naar schatting 900 miljoen gebruikers.

Het regime in China staat sowieso maar een beperkt aantal buitenlandse films toe per jaar. Daarnaast zijn er heel wat film- en fictieproducenten die toch vat proberen te krijgen op de Chinese markt, door zelf aangepaste versies aan te bieden, waar bepaalde scènes zijn uit geknipt.