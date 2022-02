Elektriciteitscentrales op gas boekten vorig jaar recordwinsten, zegt energieregulator CREG

Volgens de CREG was het voor een uitbater van een gasgestookte elektriciteitscentrale met de marktomstandigheden zoals we die sinds vorige zomer kennen, geregeld interessanter om gas te verkopen dan om het zelf te gebruiken voor de productie van elektriciteit. Daardoor komt de regulator tot een berekende winst van 39,3 miljoen euro in 2021. Per centrale. In de acht jaren voordien schommelde de winst tussen 4,2 en 10,8 miljoen. Twee keer was er zelfs een verlies: in 2014 (6,1 miljoen euro) en in 2019 (0,7 miljoen euro).