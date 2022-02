Glabbeek richt noodfonds op voor alle inwoners die energie niet kunnen betalen

Het gemeentebestuur zal het OCMW-budget voor 2022 optrekken en 50.000 euro extra vrijmaken om renteloze leningen te geven aan alle inwoners die daar nood aan hebben. "We merken dat het sociaal tarief dat vandaag al bestaat, niet zal volstaan in deze energiecrisis. Er zijn ook werkende gezinnen die plots hun voorschotfacturen zien verdrievoudigen. Mensen die niet genoeg spaargeld hebben, kunnen zich daardoor extra in de schulden werken en dat willen we absoluut vermijden", legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit.