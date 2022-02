Ethiopië, Kenia en Somalië getroffen door extreme droogte: "Meer dan 20 miljoen mensen lijden honger"

Door de abnormale droge regenseizoenen in deze regio zijn boeren getroffen door enorme verliezen in hun landbouwoogsten. Bovendien hebben boeren en herders veel vee verloren door de aanhoudende droogte.



Zo zijn er alleen al in het zuiden en zuidoosten van Ethiopië 250.000 dieren gestorven. De sterfte van het vee in Somalië en Kenia is daar niet eens bijgeteld. Ook het weinige vee dat de mensen nog wel in hun bezit hebben, is er slecht aan toe. De melkproductie van de dieren neemt af en ook het aantal geboortes vermindert.