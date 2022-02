Meer dan 800 extra plaatsen in Belgische gevangenissen, gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde blijven langer open 

De gevangenis van Ieper, die dit jaar nog zal sluiten voor renovatie en uitbreiding, zal bij de heropening in 2023 dan weer 56 extra plaatsen tellen. In 2025 wordt de gevangenis van Antwerpen vervangen worden door een nieuwe. In 2026 openen de gevangenissen van Vresse (goed voor 280 plaatsen) en Leopoldsburg (312 plaatsen).

"De overbevolking in onze gevangenissen is een oud zeer. De druk op de gevangenissen nam bovendien recent nog meer toe door onder meer het SKY-ECC dossier waarbij meer dan 500 personen gearresteerd zijn en 240 verdachten extra in voorhechtenis zitten", stelt Van Quickenborne. Bovendien brengen de coronacrisis en de bijhorende quarantainemaatregelen moeilijke werkomstandigheden voor het gevangenispersoneel met zich mee. In de Nederlandstalige gevangenissen van ons land werd in januari nog gestaakt. In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in ons land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700.